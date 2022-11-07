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    Bulgaristan’da askeri üste çıkan yangın 300 dekarlık alana yayıldı

    Bulgaristan'ın doğusunda Novo Selo Askeri Üssü'ndeki poligonda 5 Ekim'de tatbikat sırasında çıkan yangın halen kontrol altına alınamadı.
    • 07.11.2022 - 18:38
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    Bulgaristan’da askeri üste çıkan yangın 300 dekarlık alana yayıldı

    Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 300 dekarlık alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına iki askeri helikopterin katıldığı belirtildi.

    Yetkililer, itfaiye ekibi ve askeri personelin de katıldığı söndürme çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü kaydetti.

    Yangın, mühimmat deposuna doğru ilerliyor

    AA'nın haberine göre, yangının poligon alanındaki mühimmat deposuna doğru ilerlediği ve yolda patlayıcı bulunması ihtimalinin çalışmaları zorlaştırdığı vurgulandı.

    2500 asker, dönüşümlü olarak eğitim görüyor

    1962 yılında 144 kilometrekarelik bir alanda kurulan Novo Selo Askeri Üssü'nde, büyük bir bölümü ABD’li olmak üzere 2 bin 500 civarında asker dönüşümlü olarak eğitim görüyor.

    NATO’ya bağlı ABD askerlerinin de kullandığı poligonda amacı açıklanmayan tatbikat sırasında 5 Ekim’de yangın çıkmıştı.​​​​​​​

    Bulgaristan’da askeri üste çıkan yangın 300 dekarlık alana yayıldı #1


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