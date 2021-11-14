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    Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

    Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

    Bulgaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura gidilecek.
    • AA
    • 14.11.2021 - 21:41
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 22:07
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    Bulgaristan’da bugün eş zamanlı yapılan cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için halk sandık başına gitti.

    Ülkede ve yurt dışında yaşayan 6,6 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bu yıl parlamento seçimleri için 3. kez oy kullandı.

    Yurt içinde 13 bine yakın, yurt dışında ise 68 ülkede 750 seçim yeri kuruldu.

    BULGARİSTAN'DA SEÇİM HEYECANI

    Seçim yasasında yapılan son değişikliklere göre ayrıca bu seçimde 300'den fazla kayıtlı seçmenin olması durumunda makina ile oy kullanıldı.

    Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) Bulgaristan’da ve yurt dışında toplam 9 bin 309 makinanın kurulduğunu duyurdu.

    İKİNCİ TURA KALDI

    Resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura gidilecek.

    Bulgaristan da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı #1

    TÜRKİYE'DE 126 SANDIK KURULDU

    Türkiye’de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri için 58 merkezde 126 sandık kuruldu.

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