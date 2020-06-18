Bulgaristan'da devletin zirvesinde drone krizi

Başbakan Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in drone ile kendisini görüntülediğini öne sürdü. Radev ise Borisov'un açıklamalarını "paranoya" olarak nitelendirdi.

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Başbakanı Boyko Borisov arasında "drone" krizi yaşanıyor.

Başbakan Borisov, özel hayatına dair bazı fotoğraf ve ses kayıtlarının medyada yer alması üzerine düzenlediği basın toplantısında, Radev'in kendisini drone ile görüntülediğini savundu.

"DRONE İLE BENİ GÖRÜNTÜLÜYOR"

Cumhurbaşkanı Radev'in artık her türlü sınırı aştığını ifade eden Borisov, "Açık olarak şunu söylemek isterim: Radev drone uçurtup beni görüntülüyor. Ben korumalarıma drone'u düşüreceğimi söyleyince onlar bunu Radev'e iletiyor ve Radev de drone'u geri çekiyor." ifadelerini kullandı.

"BORİSOV'UN AÇIKLAMALARI PARANOYA"

Bu arada, daha önce gerçekten drone sahibi olduğunu açıklayan Radev, komşu devlet konutlarında kaldığı Başbakan Borisov'u asla takip etmediğini belirtirken, Borisov'un açıklamalarını ise "paranoya" olarak nitelendirdi.

HÜKÜMETLE TEMASLARINI KESTİ

Eski Komünist Parti'nin devamı olan ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) adayı olarak cumhurbaşkanlığına seçilen Radev, muhalif gördüğü AB yanlısı Borisov'u sürekli olarak eleştirirken, bir süre önce de hükümetle tüm temaslarını kestiğini ve yalnızca yazışmalar yapacağını açıklamıştı.