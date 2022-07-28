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    Bulgaristan'da erken seçim kararı

    Yeterli desteği bulamayan BSP, hükümet kurmaktan vazgeçti. Ülkede ekim ayında erken seçime gidilmesi kararlaştırıldı.
    • 28.07.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 10:47
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    Bulgaristan'da erken seçim kararı

    Bulgaristan'da koalisyon krizi yaşanıyor.

    Ülkede erken genel seçimlerin ertelenmesine ilişkin son girişimler sonuçsuz kalırken, Başbakan Kiril Petkov’un koalisyon hükümeti istifa etti.

    Ekim ayında erken seçim

    Parlamentoda destek bulamayan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), hükümet kurmaktan vazgeçti ve görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e iade etti.

    Bunun üzerine Bulgaristan'da hükümetin kurulamaması üzerine ekim ayında erken seçime gidilecek.

    Partinin Parlamento Grubu Başkanı Georgi Svilenski, krizde olan devletin sorunlarını hafifletmek üzere çabalayan BSP’nin parlamentoda aradığı desteği bulamadığını söylemişti.

    "Bu parlamento zaten gidici"

    Ülkede yaşananlara işaret eden Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin Parlamento Grup Başkanı Toşko Yordanov, "Bu parlamento zaten gidici. Erken seçime gidiyoruz." ifadesini kullandı.

    AA'nın aktardığına göre, anketler, dengesiz siyasi tavırları yüzünden daha önceki parlamentolarda da hükümet kurma girişimlerini sabote eden İTN’nin itibar kaybettiğini ve bir sonraki parlamentoda temsil edilmeyeceğini gösteriyor.

    Bulgaristan da erken seçim kararı #1

    Cumhurbaşkanı Radev, Ukrayna’ya silah yardımına karşı

    Bulgaristan’ın yıllardır izlediği Avrupa Birliği ve NATO yanlısı siyasetten uzak duran Radev’in kuracağı ve bir sonraki olağan hükümetin göreve başlamasına kadar iktidarda kalacak geçici hükümetten yana siyaset izlemesi bekleniyor.

    Komünist parti kökenli BSP’nin adayı olarak seçilmiş olan Radev, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu savunarak, savaşın başından bu yana kararlı şekilde Ukrayna’ya silah yardımının yapılmasına karşı çıkıyor.


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