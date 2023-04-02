Bulgaristan'da halk 2 sene içerisinde 5'inci defa sandık başında Bulgaristan'da 48. parlamentonun hükümet kuramamasından dolayı ülke 2 sene içerisinde 5'inci defa sandık başında geçti. Sandıklar saat 20.00'de kapanacak.

AA

Türkiye'de yapılacak seçimlerin yanı sıra Bulgaristan'da yeniden seçim hareketliliği yaşandı.

Yaşanan siyasi dengesizlik Bulgaristan'da erken seçime sebep oldu.

Bulgar vatandaşlar 2 sene içerisinde 5'inci defa sandık başına geçti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 48. parlamentonun hükümet kuramaması nedeniyle erken genel seçimin 2 Nisan’da yapılmasına karar verdi.

Radev, yayımladığı kararnameyle 3 Şubat'tan itibaren parlamentoyu feshedeceğini bildirdi.

7 siyasi parti yer aldı

Bulgaristan'da son dört parlamentoda temsil edilen partiler hükümet kuramadığı için ülke 2 yıldır Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu geçici hükümetler tarafından yönetiliyor.

Bulgaristan’da 2 Ekim 2022’de yapılan son erken genel seçimin ardından oluşturulan parlamentoda 7 siyasi parti yer almıştı.

Bu partilerin 3’ü güvenoyu alabilecek bir koalisyon hükümeti kuramamıştı.

Türkler bu partiye oy veriyor

Trend kamuoyu araştırma şirketinin son anketine göre, oyların yüzde 26'sını Demokratik Bulgaristan partisi ve Değişime Devam partisinden oluşan koalisyon, 2021 yılına kadar 12 yıl yönetti.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenleri geleneksel olarak bu partiye oy veriyor.

Rusya yanlısı parti yüzde 13 alması bekleniyor

NATO ve Avrupa Birliği karşıtı, Rusya yanlısı, popülist Yeniden Doğuş partisinin de oyların yüzde 13'e yakınını alacağı tahmin ediliyor.

Sosyalist Partisi'nin yüzde 7

Yine Rusya yanlısı ve eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin oyların yüzde 7,3'ünü alarak parlamentoya girmesi bekleniyor.

6 milyon 600 bin seçmenin katılacak

Seçime katılım oranının yüzde 40 civarında olması bekleniyor.

Yurt içinde ve dışında kayıtlı yaklaşık 6 milyon 600 bin seçmenin katılacağı seçimde, 240 üyeli parlamento için 21 parti ve koalisyon aday gösterdi.

62 ülkede 738 noktada sandık kuruldu

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, yurt içinde 12 bin, yurt dışında da 62 ülkede 738 noktada sandık kurulacağını bildirmişti.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da 162 noktada oy kullanabilecek.

Güvenlik önlemleri alındı

Seçimde kağıt pusula ve makineyle oy verilebilecek.

İçişleri Bakanlığı seçim dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri aldı. Bakanlık, oy verme işleminin sorunsuz başladığını açıkladı.

Sandık 22.00'da kapanacak

Seçim arifesinde yapılan anketlere göre, en az 5 siyasi parti yüzde 4'lük barajı aşarak parlamentoya girecek.

Sandıklar saat 20.00'de kapanacak.