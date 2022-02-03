Bulgaristan’da milletvekillerine ‘maske’ cezası

Parlamento’nun genel oturumuna koronavirüs önlemlerine uymayıp maskesiz katılan 21 milletvekiline, para cezası kesilecek.

Bulgaristan’da, koronavirüs önlemleri gereğince 240 üyeli Meclis'e 24 Ocak'tan itibaren girişte aşı sertifikası veya antijen test belgesi ile giriş yapılmaya başlandı.

Milletvekillerinin ise, sadece konuşma yaptıkları esnada maskeyi çıkarmalarına izin verildi.

Devlet Sağlık Müfettişliği (RZİ) ekibi, parlamentonun perşembe oturumunda teftişte bulunarak 21 milletvekilinin maske takmadığını tespit etti.

KİŞİ BAŞI CEZA BEDELİ 1000 BULGAR LEVASI

Sağlık kurallarını çiğneyip meslektaşlarının sağlığını riske atan milletvekilleri, ceza protokolleri için başkent Sofya'daki RZİ merkezine çağrıldı.

RZİ'nin teftişle ilgili basın açıklamasında, kural ihlalinden ötürü belirlenebilecek kişi başı ceza bedelinin 1000 Bulgar Levası (yaklaşık 7 bin 800 Türk Lirası) olacağı duyuruldu.

MASKE TAKMAYAN GRUP, AŞI KARŞITI

Maskesiz olarak yakalananların arasında koronavirüs önlemleri ve aşı karşıtı, Rusya yanlısı, popülist Yeniden Doğuş Partisi’nin 13 kişilik tüm grup üyeleri ve diğer gruplardan milletvekillerin yer aldığı öğrenildi.

“KOVİD DİYE BİR ŞEY YOKTUR”

"Kovid diye bir şey yoktur" ilkesini savunan Yeniden Doğuş Partisi Lideri Kostadin Kostadinov, kesilecek cezalara mahkeme yoluyla itiraz edeceklerini bildirdi.

Kostadinov, mecliste diğer milletvekillerinden destek alarak ülkede sertifika zorunluluğu dahil koronavirüs karşıtı tüm önlemlerin kaldırılması için karar tasarısı hazırladıklarını açıkladı.

SALGIN 4’ÜNCÜ DALGASINDA

Öte yandan Bulgaristan’da, salgının 4’üncü dalgası yaşanıyor.

Son 24 saatte 9 bin 152 yeni vaka kaydedildi, yüzde 86'sı aşısız 87 kişi öldü. Hastanelerde 5 bin 917 kişi tedavi görüyor. Salgının başından bu yana 6,52 milyon nüfuslu ülkede 33 bin 492 kişi hayatını kaybetti. Aşı karşıtı hareketlerin ağır bastığı Bulgaristan'da bugüne dek sadece 2 milyon vatandaş aşılandı.