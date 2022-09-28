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    Bulgaristan’da Su-25 savaş uçağı düştü

    Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bezmer Hava Üssü yakınlarında bir Su-25 tipi savaş uçağının iniş yaptığı sırada düştüğü aktarıldı.
    • 28.09.2022 - 20:34
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    Bulgaristan’da Su-25 savaş uçağı düştü

    Bulgaristan’da eğitim uçuşu yapan Su-25 tipi savaş uçağı düştü.

    Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bezmer Hava Üssü yakınlarında yerel saatle 14.00 sularında eğitim uçuşu yapan bir Su-25 tipi savaş uçağının iniş yaptığı sırada düştüğü aktarılarak, pilotun kendini uçaktan fırlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

    Başsavcı Sözcüsü Siyka Mileva yaptığı açıklamada, pilotun iniş yaptığı sırada uçağın kontrolünü kaybettiğini belirtti.

    Bulgaristan, 8 adet Su-25 savaş uçağına sahip

    Bulgaristan, Belarus'un 558. Uçak Tamir Fabrikası tarafından onarılan ve modernize edilen 8 adet Su-25 savaş uçağına sahip.

    Ne olmuştu

    İHA'nın haberine göre; Bulgaristan’da en son Haziran 2021'de bir MiG-29 tipi savaş uçağı eğitim sırasında Karadeniz'e düşmüş ve pilot kazada hayatını kaybetmişti.

    Bulgaristan’da Su-25 savaş uçağı düştü #1


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