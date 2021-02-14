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    Bulgaristan’da Türk tırlarına kar engeli

    Ülkede etkili olan şiddetli kar yağışı sebebiyle Türk plakalı 30 tır, yolda mahsur kaldı.
    • İHA
    • 14.02.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 16:51
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    Bulgaristan’da Türk tırlarına kar engeli

    Bulgaristan’ı etkisi altına alan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi.

    Dünden bu yana aralıksız devam eden yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

    TÜRK TIRLARI MAHSUR KALDI

    Bulgaristan üzerinden Batı Avrupa ülkelerine yük taşıyan Türk tırları, kar  nedeniyle dün geceden bu yana Trakya otobanında bekletiliyor.

    Karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürürken, 12 tonun üzerindeki yük taşıtlarının Rojen, Prevala ve Peçinsko geçitlerinden geçişlerine izin verilmiyor. Ülkenin iki ana otobanı olan Hemus ve Trakya’da kar temizleme çalışmaları nedeniyle aralıklarla yük araçlarının trafiğe çıkması yasaklanıyor.

    Yetkililer, termometrenin eksi 10 dereceye kadar düştüğü ülke genelinde sürücüleri gerekmedikçe yola çıkmamaları için uyardı.

    Bulgaristan’da Türk tırlarına kar engeli VİDEO

    Bulgaristan’da Türk tırlarına kar engeli #1

    Bulgaristan’da Türk tırlarına kar engeli #2

    Bulgaristan’da Türk tırlarına kar engeli #3

    Bulgaristan’da Türk tırlarına kar engeli #4

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