Bulgaristan'da yeşil sertifika zorunluluğu nedeniyle aşı karşıtları eylemde

Bulgaristan’da kapalı alanlar için getirilen 'yeşil sertifika' zorunluluğu aşı karşıtlarının tepkisine yol açtı.

Koronavirüs salgınının 4'üncü dalgasını yaşayan Bulgaristan’da yeni kısıtlamalar gündemde.

Lokanta, spor salonu, eğlence yerleri, tiyatro ve sinema salonları gibi kapalı alanlar için getirilen "yeşil sertifika" zorunluluğu ülkede tepkilere neden oldu.

SERTİFİKA İÇİN AŞI OLMA ŞARTI

Yeni uygulama yüzünden aşı merkezleri önünde uzun sıralar oluştu. Kuyrukta bekleyenlerin çoğu, istedikleri için değil, sertifika sahibi olmak için aşı olacaklarını ifade etti.

SERTİFİKA ŞİRKETİ SİBER SALDIRIYA UĞRUYOR

Öte yandan, sertifika yayınlanmasından sorumlu bilişim hizmetleri şirketi yetkilileri, sanal korsanların sisteme yönelik saldırılarının tüm hızla sürdüğünü bildirdi.

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), siber saldırıların en çok Rusya, ABD ve Brezilya’dan geldiğini ancak Endonezya, Tayland ve Çin’den gelen saldırılar da olduğunu aktardı.

DIŞ MÜDAHALENİN SALDIRILARI AŞILAMA SÜRECİNİ YAVAŞLATTI

Yapılan 400’ü aşkın siber saldırısı nedeniyle sertifika yayınlanma işlemine defalarca ara verildi. Dış müdahaleye rağmen, şimdilik sistemden kişisel bilgi içeren veri sızıntısı meydana gelmedi.

Sağlık Bakanı Stoyço Katzarov, saldırıların hem sertifika temini, hem de zaten zor yürütülen aşılama sürecini daha da zorlaştırdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e ve hükümete yaşanılan sorunlar konusunda bilgi verdiğini söyledi.

VAKA VE ÖLÜ SAYISINA RAĞMEN AŞI KARŞITLIĞI BÜYÜYOR

Bu arada, 6,8 milyonluk ülkede günlük vaka sayısının 5 bine, ölü sayısının ise 140’a ulaşmasına rağmen, yeşil sertifika ve aşı karşıtlığı gittikçe büyüyor.

Vatandaşlarının sadece yüzde 20’sinin aşılı olduğu Bulgaristan’da, ölenlerin yüzde 94’ünün aşısız olduğu açıklanmıştı.

HASTANELER DOLDU

Vaka sayısının 100 binde 750’yi geçtiği ülkenin birçok ilinin "kırmızı bölge" ilan edilmesiyle birlikte okulların büyük bir bölümü yeniden uzaktan eğitime geçti. Hastanelerin Kovid-19 üniteleri tamamen doldu. Başkent Sofya’da koronavirüs hastalarını taşıyan ambulanslar boş yatak bulana kadar 6-7 hastane dolaşmak zorunda kaldı.

Öte yandan, sanal ortamda organize olan aşı karşıtları, lokantalar ve eğlence yerleri yeteri kadar müşteri alamıyor diyen işveren örgütlerinden de destek gördü.

ÖĞRETMENLER TOPLU İSTİFAYA HAZIRLANIYOR

Öğretmenler sendikası da üyelerinin yüzde 86’sının sertifika zorunluluğuna karşı olduğunu belirterek, bunun devam etmesi durumunda öğretmenlerin topluca istifa etmeye başlayacaklarını duyurdu.

''AB'DEN DESTEK ARIYORUZ''

Sağlık Bakanı Katzarov da basına yaptığı açıklamada, "10-15 güne kadar hastanelerin en yüksek kapasiteye ulaşmalarını bekliyoruz. Diğer seçeneğimiz tamamen evlere kapanma olabilir. Devlet rezervinde yeni suni solunum sistemlerinin edinilmesi için kaynak bulunamadı. Dünya Bankasından yardım talebinde bulunduk. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden de hastalarımızın yurt dışında tedavi görebilmeleri için destek arıyoruz." dedi.