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    Bulgaristan'daki orman yangını Edirne'ye yaklaştı

    Bulgaristan'da çıkan orman yangını, Edirne'den görülebiliyor, bölgede zaman zaman alevler ve dumanlar yükseliyor.
    • 17.08.2022 - 23:57
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 00:04
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    Bulgaristan'daki orman yangını Edirne'ye yaklaştı

    Bulgaristan’da başlayan orman yangını Türkiye - Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor.

    AA'nın haberine göre; dün başlayan orman yangını aralıklarla devam ediyor.

    Alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan köyünden de görülüyor.

    Bölgede zaman zaman alevler ve dumanlar yükseliyor

    Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı, tedbir amaçlı bekletiliyor.

    Yangının sürdüğü bölge ile Türkiye arasında Tunca Nehri bulunuyor.

    Saksağan köyünde yaşayan Bahattin Irmak, yangının köyden de görüldüğünü, bölgeden zaman zaman alevlerin ve dumanların yükseldiğini kaydetti.

    Bulgaristan'daki orman yangını Edirne'ye yaklaştı VİDEO

    Bulgaristan daki orman yangını Edirne ye yaklaştı #1

    Bulgaristan daki orman yangını Edirne ye yaklaştı #2


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