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    Bulusan Yanardağı patladı

    Filipinler'de Bulusan Yanardağı'nın patlamasının ardından meydana gelen kül akışı nedeniyle çevrede yaşayanlar tahliye edildi. Patlamadan 24 saat önce de 77 volkanik depremin olduğu kaydedildi…
    • 06.06.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 16:06
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    Bulusan Yanardağı patladı

    Filipinler'de Luzon Adası'nda bulunan Bulusan Yanardağı, dün 17 dakika boyunca yer altı suyu püskürttü.

    Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, püskürtmenin ardından yanardağ için uyarı seviyesini 0'dan 1'e yükselterek bunun anormal bir durum olduğunu belirtti.

    77 volkanik deprem oldu

    Yanardağ üzerinde 1 kilometre yükseklikte yoğun duman oluşurken, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi, Bicol bölgesinin Sorsogon kentindeki Juban ve Casiguran'da etkili olan kül yağışı nedeniyle bölgeden 180 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

    İHA’nın haberine göre yanardağ bölgesinde, patlamadan 24 saat önce 77 volkanik deprem kaydedildi.

    Bulusan Yanardağı patladı VİDEO

    En son 2017’de patlamıştı

    Filipinler'deki en aktif yanardağlardan biri olan Bulusan Yanardağı, en son 5 Haziran 2017'de patlamıştı.

    Bulusan Yanardağı patladı #1

    Bulusan Yanardağı patladı #2

    Bulusan Yanardağı patladı #3


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