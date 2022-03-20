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    Burger King, Rusya'daki restoranlarını kapatamadığını açıkladı

    ABD merkezli fast-food lokantalar zinciri Burger King, Rusya’daki faaliyetlerini durdurmak istediğini ancak Rus ortaklarının reddetmesi nedeniyle restoranlarını kapatamadığını bildirdi.
    • AA
    • 20.03.2022 - 05:35
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 05:36
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    Burger King, Rusya'daki restoranlarını kapatamadığını açıkladı

    Burger King markasını bünyesinde barındıran Restaurant Brands International'dan (RBI) yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rus pazarında üç farklı ortakla 800 restoran işlettiği belirtildi.

    "ANLAŞMALARIMIZ NEDENİYLE BU BİRAZ ZAMAN ALACAK"

    RBI’ın, söz konusu ortaklarla iş birliğini sonlandırmak istediğine işaret edilen açıklamada, "İşletmedeki payımızı elden çıkarmak için süreci başlattık. Bunu hemen yapmak istesek de anlaşmalarımız nedeniyle bu biraz zaman alacak." ifadesine yer verildi.

    Burger King, Rusya daki restoranlarını kapatamadığını açıkladı #1

    BURGER KİNG RESTORANLARININ KAPATILMASI REDDEDİLDİ

    Açıklamada, Rusya’daki Burger King restoranlarının kapatılması için de ilgili ortaklarla temasa geçildiği ancak bunun reddedildiği belirtildi.

    Bir başka restoran zinciri McDonald's, Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuştu.

    Burger King, Rusya daki restoranlarını kapatamadığını açıkladı #2

    Burger King, Rusya daki restoranlarını kapatamadığını açıkladı #3

    Burger King, Rusya daki restoranlarını kapatamadığını açıkladı #4

    Burger King, Rusya daki restoranlarını kapatamadığını açıkladı #5


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