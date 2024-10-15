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İHA

Orta Doğu topraklarında gerginlik hat safhada...

İsrail'in kanlı saldırılarına maruz kalan Lübnan'da, büyük bir yıkım meydana gelirken Lübnan'a destek mesajları da peş peşe geliyor.

Bu ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu..

LÜBNAN BAYRAĞININ RENKLERİYLE AYDINLATILDI

Dubai'de bulunan 828 metre yüksekliğindeki Burj Khalifa'ya Lübnan bayrağının renkleri yansıtıldı.

Söz konusu yapının üzerine "BAE seninle Lübnan" ifadesinin yazıldığı görüldü.