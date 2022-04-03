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    Burkina Faso'da altın madenine saldırı: 20 ölü

    Burkina Faso'da bir altın madenine düzenlenen terör saldırısında 20 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 03.04.2022 - 04:43
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    Burkina Faso'da altın madenine saldırı: 20 ölü

    Yerel basında çıkan haberlere göre, motosikletli ve silahlı kişiler, ülkenin kuzeyindeki küçük ölçekli Kougdiguin altın madenine saldırdı.

    20 SİVİL ÖLDÜ

    Terör saldırısında 20 sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

    Ülkede 12 Mart'ta Sahel bölgesindeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda da 11 kişi yaşamını yitirmişti.

    SIK SIK SALDIRILAR YAŞANIYOR

    Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

    Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

    Burkina Faso da altın madenine saldırı: 20 ölü #1


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