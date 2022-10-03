Burkina Faso’da devrik lider Damiba Togo’ya sığındı

Burkina Faso’da 30 Eylül’de askeri darbeyle görevine son verilen Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, Togo'ya sığındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, devrik lider Damiba askeri yetkililere istifasını sunduktan sonra Togo’ya sığındı.

Damiba 48 saatlik baskının ardından, sabah başkent Vagadugu’daki askeri hava üssünde istifasını askeri yetkililere sunmuştu.

Halkın Fransız misyonlarına tepkisi gün boyu devam etti

AA'nın haberine göre; darbeci askerler, devrik lider Yarbay Damiba’nın Fransız askeri üssüne sığındığını ve karşı darbe planladığını ileri sürmesinin ardından, dün akşam darbe yanlısı göstericiler Fransa karşıtı sloganlar atarak elçiliğe girmeye çalışmış, elçiliğin dış duvarlarını ateşe vermişti.

Halkın Fransız misyonlarına tepkisi gün boyu devam etti. Halk, Fransız misyonları önündeki nöbetine devam etti.

Traore ilk kez halkın karşına çıktı

Burkina Faso’nun yeni lideri yüzbaşı İbrahim Traore bugün ilk kez halkın karşına çıktı.

Başkent Vagadugu’da askeri aracın üzerinden halkı selamlayan Traore’ye halk sloganlarla destek verdi.

Burkina Faso’nun yeni lideri Traore'den "durum kontrol altında" mesajı

Burkina Faso’da 30 Eylül’den bu yana süren askeri hareketliliğin ardından, darbeyle iktidarı ele geçiren Traore durumun kontrol altında olduğunu duyurmuştu.

Halka desteği ve mücadeleye olan güveni için teşekkür eden Traore, her şeyin yavaş yavaş düzene gireceğinin altını çizerek, halka normal yaşantılarına dönme çağrısı yapmıştı.

Ordu, güvenlik gerekçesiyle iktidara el koymuştu

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Traore olduğunu duyurmuştu.

Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.

Darbeyle geldi, darbeyle gitti

Ülkede 24 Ocak'ta da bir grup asker yönetime el koymuş ve Anayasa'nın askıya alındığını bildirmişti. Kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına devlet televizyonu RTB'de Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunan bildiride Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiği ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğu söylenmişti. Darbenin arkasındaki isim Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, kendisini cumhurbaşkanı ve başkomutan ilan etmişti.

62 yılda 7 askeri darbe

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'dan bu yana 7 askeri darbe yaşanan ülkede, 24 Ocak'tan beri alıkonulan devrik lider Roch Christian Kabore, 2015'te ilk kez düzenlenen demokratik seçimlerle başa gelmişti.

Kabore, 2020'de 2'nci dönemine seçilmiş ve terörle etkin mücadele sözü vermişti.

Hükümet, komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların 2015'ten bu yana ülkenin kuzey ve doğusunda düzenlediği saldırılar nedeniyle sıkça eleştiriliyordu.

Kabore, terörle daha etkin mücadele için bir dönem kendisini Savunma Bakanı olarak atasa da kamuoyunda giderek artan eleştirilerin önüne geçemedi.

Son olarak Kasım 2021'de ülkenin Inata bölgesine düzenlenen saldırıda 49 askerin yaşamını yitirmesi Kabore yönetimine eleştirilerin sertleşmesine yol açmıştı.

Bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonundan darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket'in (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa etmişti.