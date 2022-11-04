Business Insider: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da güçlü aktör

Ankara'nın Karadeniz'in kuzeyindeki çatışmalara ilişkin yatıştırıcı rolü, dünyada konuşulmaya devam ediyor. Erdoğan'ın bölgesel aktör olarak attığı adımlar hatırlatıldı.

ABD merkezli medya platformu Business Insider, Türkiye'nin savaşın iki tarafı Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolüne dikkati çekti.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da güçlü bir aktör olarak ortaya çıkıyor" başlıklı analizde, "Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında kilit bir köprü haline geldi." denildi.

"Türkiye'nin rolü giderek daha önemli oluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarının, Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesinin sağlanması noktasında kritik olduğu belirtildi.

Analizde, "Rusya, hem diplomatik hem de ekonomik olarak daha izole hale geldikçe, Türkiye'nin rolü giderek daha önemli oluyor." ifadesi kullanıldı.

"Erdoğan bölgesel aktör"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca "ince bir çizgide yürüdüğü" ve Moskova'ya yaptırım uygulamadığı kaydedilirken, diğer taraftan Erdoğan'ın Kırım'ın gerçek sahibi olan Ukrayna'ya geri verilmesini söylediği ve Rusya'nın şubat ayından bu yana ele geçirdiği topraklardan geri çekilmesini vurguladığı anımsatıldı.

Aynı yazıda, "Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada kendisini giderek daha önemli bir bölgesel aktör olarak konumlandırıyor." tespitinde bulunuldu.

"Batı, Türkiye'nin etkisine daha fazla bel bağlayabilir"

Öte yandan, "Tahıl anlaşmasına Türkiye ile birlikte Birleşmiş Milletler aracılık etti. Erdoğan, tutuklu takasında da önemli rol oynadı. Mart ayında İstanbul'da ülkeler arasındaki ön barış görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Batı, önümüzdeki aylarda Türkiye'nin etkisine giderek daha fazla bel bağlayabilir.

"Erdoğan'ın sırrını merak ediyorum" yorumu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Erdoğan'a tahıl anlaşmasının korunmasına aktif katılımı için kişisel olarak teşekkür etti. Son aylardaki gelişmeleri izleyenler, Erdoğan'ın artan rolünün ve etkisinin giderek daha fazla farkına varıyor." denildi.

Konuyla ilgili bir uzmanın, "Erdoğan'ın sırrının ne olduğunu gerçekten merak ediyorum." dediği aktarıldı.