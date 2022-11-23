Büyük Macaristan atkısı takan Victor Orban’a komşu ülkeler tepki gösterdi

Taktığı Büyük Macaristan atkısı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Orban’a, Romanya ve Ukrayna’dan tepki geldi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, geçtiğimiz pazar günü başkent Budapeşte'de oynanan Macaristan-Yunanistan dostluk maçında milli futbolcu ile biraraya geldiğinde, eski Macar Krallığı'nın sınırlarını gösteren Büyük Macaristan haritalı atkıyı takınca hedef tahtasına konuldu.

Orban’ın görüntüleri sosyal medyadan hızla yayıldı.

Romanya ve Ukrayna’dan tepkiler art arda geldi.

“Orban'ı sınırları değiştirme hayali olan Putin'e yaklaştırıyor”

Romanya'nın Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Alin Mituta, Viktor Orban'ın sorumsuzca davrandığını belirterek, “Bu revizyoncu jestler, Orban'ı sınırları değiştirme hayali olan Putin'e yaklaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

İHA’nın haberine göre; Mituta, Orban’a Avrupa Birliği (AB) liderleri tarafından yaptırım uygulanması gerektiğini kaydetti.

“Ortak taahhütlere aykırı herhangi bir revizyonist tezahür kabul edilemez”

Romanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Macaristan’ın Bükreş Büyükelçisine, Orban’ın söz konusu davranışının şiddetle kınandığının iletildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Hangi biçimde olursa olsun, mevcut gerçeklere ve ortak taahhütlere aykırı herhangi bir revizyonist tezahür kabul edilemez.” denildi.

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Ukrayna özür bekliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise, “Macaristan'da revizyonist fikirlerin teşvik edilmesi, Ukrayna-Macaristan ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmuyor. Macaristan’ın Kiev Büyükelçisi Istvan Igyar bakanlığa çağrıldı ve kendisine olayın kabul edilemez olduğu söylendi. Ukrayna'nın bu olaydan dolayı özür beklediği ve bundan sonra Macar tarafının devletimizin toprak bütünlüğüne saygısızlık sayılabilecek adımlardan kaçınmasını umduğu vurgulandı." ifadelerini kullandı.

Eski Macar Krallığı

Büyük Macaristan olarak nitelendirilen harita, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan 1920 Trianon Antlaşması çerçevesinde kaybedilen Macar topraklarını kapsıyor. Eski Macaristan Krallığı'nın bazı bölümleri günümüzde Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Hırvatistan ve Slovakya sınırları içerisinde yer alıyor.