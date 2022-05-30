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    Çad'da madenciler arasında çatışma: 100'den fazla ölü

    Çad'ın kuzeyinde Libya sınırındaki altın madenlerinde, işçiler arasında geçen hafta başlayan çatışmalarda 100'den fazla madenci hayatını kaybetti.
    • 30.05.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 17:20
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    Çad'da madenciler arasında çatışma: 100'den fazla ölü

    Tibesti eyaletindeki Kouri Bougoudi bölgesindeki madende 23 Mayıs'ta Tama ve Arab kabileleri arasındaki etnik çatışmada ölü sayısı 100'ü geçti, onlarca kişi de yaralandı.

    Ulusal basındaki haberlere göre, Savunma Bakanı Davud Yaya İbrahim'in ziyaret ettiği bölgedeki tüm yasa dışı madencilik faaliyetlerini sonlandıran hükümet, cenazeler ve yaralıların tahliyesinin sürdüğünü açıkladı.

    AA'nın haberine göre bazı kaynaklar, ölü sayısının 200'ün üzerinde olduğunu ve yüzlerce yaralı bulunduğunu aktardı.

    Çad da madenciler arasında çatışma: 100 den fazla ölü #1

    Çad da madenciler arasında çatışma: 100 den fazla ölü #2


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