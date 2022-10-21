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    Çad'da şiddetli protestolar: 50 ölü, 300 yaralı

    Çad'da demokratik yönetime daha hızlı geçiş talebiyle başlayan protestolar sebebiyle 50 kişinin öldüğü 300 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
    • 21.10.2022 - 04:10
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    Çad'da şiddetli protestolar: 50 ölü, 300 yaralı

    Orta Afrika ülkesi Çad’da yüzlerce kişinin, demokratik yönetime daha hızlı geçiş talebiyle sokağa inmesi sonrası şiddet olayları patlak verdi.

    Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin yaralandığı bildirildi.

    "Silahlı bir halk ayaklanması"

    Çad’ın geçiş hükümetinin Başbakanı Saleh Kebzabo düzenlediği basın toplantısında, hükümetin silahlı ayaklanma olarak nitelendirdiği olaylardaki can kayıplarını doğrulayarak, "Bugün yaşananlar, iktidarı zorla ele geçirmek için silahlı bir halk ayaklanmasıdır ve bu şiddetin sorumluları adalet karşısına çıkacaktır" dedi.

    İHA'nın haberine göre, göstericilerin ateşli silahları olduğunu ve isyancı olarak kabul edildiklerini ifade eden Kebzabo, “Güvenlik güçleri sadece meşru müdafaa olarak karşılık verdi" dedi.

    Çad'da şiddetli protestolar: 50 ölü, 300 yaralı - Video

    Çad da şiddetli protestolar: 50 ölü, 300 yaralı #1

    'Tarafsız soruşturma' talebi

    İnsan Hakları İzleme Örgütü Orta Afrika Direktörü Lewis Mudge ise, "Protestocuların yağma ve şiddete başvurup başvurmadığını ve güvenlik güçlerinin yasa dışı bir şekilde ülke genelinde ölümcül güç kullanıp kullanmadığını belirlemek için tarafsız bir soruşturmaya ihtiyaç olduğu açık" dedi.

    Çad da şiddetli protestolar: 50 ölü, 300 yaralı #2

    Birçok kentte süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Protestolar nedeniyle OHAL ve Encemine, Moundou, Doba ve Koumra’da 18.00-06.00 saatlerinde süresiz olarak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
    Hükümet ayrıca, sivil toplum örgütü "Wakit Tamma"nın faaliyetlerinin ülke çapında yasaklanmasına ve yedi farklı siyasi partinin ofislerinin önümüzdeki üç ay boyunca kapatılmasına karar verdi.

    ABD ve Birleşmiş Milletler (BM), ülkedeki şiddet olaylarına ilişkin endişelerini dile getirerek, tüm tarafları itidalli olmaya çağırdı.

    Çad da şiddetli protestolar: 50 ölü, 300 yaralı #3

    "Tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyoruz"

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD, Çad'da bugün sona eren 18 aylık geçiş döneminin uzatılmasını protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaları kınıyor. Can kaybı haberlerinden derin endişe duyuyoruz ve tüm tarafları durumu sakinleştirmeye ve itidalli davranmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Çad da şiddetli protestolar: 50 ölü, 300 yaralı #4

    Siyasi kriz

    Eski Devlet Başkanı İdris Debi İtno'nun geçen yıl nisan ayında cephe hattında isyancılar tarafından öldürülmesinin ardından İtno’nun oğlu Muhammed İdris Debi Itno’nun geçici devlet başkanı olarak iktifarı ele geçirmişti. Seçimlere 18 aylık bir geçiş sonrası yapılacağı sözü veren İtno, 1 Ekim'de seçimlerin iki yıl erteleneceğini açıklamıştı. Muhalefet ve sivil toplum örgütleri ise, 18 aylık geçiş döneminin sona erdiği bugün protesto çağrısında bulunmuştu.

    Çad da şiddetli protestolar: 50 ölü, 300 yaralı #5


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