Kaliforniya açıklarında alabora olan gemide 2 kişi öldü

Kaliforniya açıklarında alabora olan gemide 2 kişi öldü

Dün sabah saatlerinde alabora olan gemide 2 kişinin öldüğü belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan Point Loma’da bulunan Cabrillo Ulusal Anıtı açıklarında, sabah saatlerinde bir gemi alabora olmuştu.

San Diego İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kazada çok sayıda kişinin yaralandığını aktarılmış, 24 kişinin sudan çıkarıldığını bildirmişti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

San Diego İtfaiye Departmanı Sözcüsü Jose Ysea yaptığı açıklamada, alabora olan gemide 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise tedavisine devam edildiğini belirtti.

Yetkililer, gemi ile Meksika’dan ABD’ye insan kaçakçılığı yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kurtarma çalışmalarına 8 itfaiye aracı, 10 sağlık görevlisi ve 92 personel katılırken, Sahil Güvenlik de arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.