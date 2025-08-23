California’da yargıç, Trump yönetiminin fon kısıtlamalarını engelledi

ABD’nin California eyaletinde bir yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin Boston, Chicago, Denver, Los Angeles ve diğer 30 şehir ile bölgeye, federal göçmenlik politikalarıyla işbirliğini sınırlayan uygulamalar nedeniyle fon sağlamayı reddedemeyeceğine hükmetti.

GENİŞLETİLMİŞ TEDBİR KARARI

San Francisco’daki ABD Bölge Yargıcı William Orrick, daha önce sadece San Francisco, Portland ve Seattle dahil olmak üzere bir düzineden fazla şehri kapsayan ihtiyati tedbir kararını genişleterek daha fazla bölgeyi kapsayacak şekilde uzattı. Orrick, hükümetin federal fonları kesmesini veya şarta bağlamasını engelleyen kararın, iki özel hibe programında göçmenlikle ilgili koşulları da engellediğini belirtti.

ANAYASA VE GÖÇMENLİK POLİTİKALARI

Yargıç Orrick, kararnameler ve uygulamaların anayasaya aykırı bir “zorlayıcı tehdit” oluşturduğunu ifade etti. Trump yönetimi, göreve geldiği ilk günlerde Biden döneminde yürürlüğe giren çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık uygulamalarını kaldırmış, ayrıca “CBP One” uygulamasını sonlandırmıştı.

GÖÇMENLER İÇİN YENİ ÖNLEMLER

Trump, ülkeye düzensiz giren göçmenleri gözetim altında tutmak amacıyla Guantanamo Körfezi’nde 30 bin kişilik bir tesisin hazırlanmasını talimatlandırmıştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin “göçmenler için uygun bir alan” olduğunu savunmuştu. Başkan Trump’ın yayımladığı kararname, federal kurumları eyalet ve yerel yönetimlere yapılan ödemelerde, “sığınak şehir” politikalarını desteklememeleri yönünde yönlendirmişti.