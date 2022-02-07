Camilla'nın giyeceği taçta Osmanlı detayı dikkat çekiyor

Kraliçe Elizabeth'in yerine geçmeye hazırlanan Camilla'nın takacağı taç ile ilgili Osmanlı ayrıntısı, İngiltere'de gündem oldu.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, kendinden sonraki kraliçenin Camilla olacağını açıkladı.

Kraliçe Elizabeth, oğlu Prens Charles kral olarak tahta çıktığında, gelininin söz konusu unvanı alacağını söyledi.

YENİ KRALİÇE CAMILLA OLACAK

İngiltere'nin gündemine oturan gelişmenin ardından gözler Camilla'nın taç giyme törenine çevrildi.

Camilla, Kraliçe Elizabeth'in annesi olan Elizabeth Bowes-Lyon'un giydiği tacı takacak. Taç, 1937'deki taç giydirme töreni için tasarlanmıştı.

TAÇTAKİ OSMANLI AYRINTISI

Mail'in aktardığına göre, söz konusu tacın üzerinde ikinci büyük taş olarak nitelendirilen elmas, 1856'da Kırım Savaşı sırasındaki desteği nedeniyle teşekkür olarak Osmanlı Devleti Sultanı Abdülmecid tarafından Kraliçe Victoria'ya hediye edildi.

"TÜRK ELMASI"

Kraliyet eserlerini koruyan kurum olan Royal Collection Trust'ın internet sitesinde de "Türk elması, 1856 yılında Sultan Abdülmecid tarafından Kraliçe Victoria'ya Kırım Savaşı sırasında İngilizlerin desteğine şükran ifadesi olarak bir hediyeydi." ifadesi yer alıyor.

TACIN ÖZELLİĞİ

Taçta 2 bin 800 pırlanta bulunuyor ve Hindistan menşeli 105 karatlık elmas ise taçtan çıkarılabilir bir platin yuvada tutuluyor.

Annesi Kraliçe Elizabeth'in açıklamasının ardından mesaj yayınlayan Prens Charles, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu tarihi günde, eşim ve ben, bu ulusa hizmet etme konusundaki olağanüstü başarısından dolayı Majesteleri Kraliçe'yi tebrik ediyoruz. Kraliçe'nin tüm halkının refahına olan bağlılığı, her geçen yıl daha da büyük bir hayranlık uyandırıyor. Annemin isteğinin derinden bilincindeyiz."