Can Yaman'ın yeni sevgilisi

Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi için İtalya'da bulunan Can Yaman, yeni bir aşka yelken açtı. Yaman, şimdilerde ünlü aktris Francesca Chillemi ile birlikte…

Can Yaman, gönlünü yine bir İtalyan’a kaptırdı…

Başrolünde yer aldığı ‘Sandokan’ adlı dizinin çekimleri için yaklaşık bir yıldır İtalya'da bulunan 32 yaşındaki oyuncu, ünlü aktris Francesca Chillemi ile yeni bir aşka yelken açtı.

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ikiliden Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'aşk' dedikodularını doğrulamış oldu.

“GÜNEŞ GİBİ GÜZEL”

İtalya’da büyük bir üne sahip olan Türk oyuncu, Francesca Chillemi ile pozlarını, “Güneş gibi güzel” notuyla paylaştı.

Yaman’ın paylaşımı kısa sürede yarım milyon yakın beğeni aldı.

İLK İTALYAN SEVGİLİ DEĞİL

Bu Can Yaman’ın İtalya’da yaşadığı ilk aşk değil…

Öyle ki dünyaca ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta ile Can Yaman’ın yolları geçtiğimiz yıllarda kesişmiş, çift evlilik kararı bile almıştı.

Mutlu giden ilişkilerini noktalayan çiftten Diletta Leotta, İtalyan gazetesine Can Yaman ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

“CAN, 2017’DE ALDATILMIŞ”

Leotta, Yaman'ın güven sorunu olduğunu söyledi.

İtalyan spiker, “Can, 2017 yılında bir kadın tarafından aldatılmış. Bu yüzden de kalbi kırılmış.” dedi.

GÖZLER BESTEMSU ÖZDEMİR'E ÇEVRİLDİ

Diletta Leotta'nın sözlerinin ardında gözler Can Yaman'ın 2017 yılında ayrıldığı oyuncu Bestemsu Özdemir'e çevrildi.

Yaman ile birlikteliğini o sene bitiren Özdemir'in oyuncu tarafından ihanete uğradığı konuşulmuştu.

“BENİM ALNIM AK, OLMADI”

Ancak Diletta Leotta'nın iddiasını çürüten bir açıklamayı o dönem Özdemir zaten yapmıştı.

Güzel oyuncu, ayrılıkla ilgili “Üzerine konuşacak bir şey yok. İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı. Yürümedi, anlaşamadık.” demişti.