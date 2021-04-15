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    Çanakkale'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 51 düzensiz göçmeni Türk askerleri kurtardı

    Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 51 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 23:55
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    Çanakkale'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 51 düzensiz göçmeni Türk askerleri kurtardı

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 14 Nisan Çarşamba günü lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeye ekip sevk etti.

    51 GÖÇMEN KURTARILDI

    Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 51 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 51 düzensiz göçmen Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

    Çanakkale de Yunanistan ın ölüme terk ettiği 51 düzensiz göçmeni Türk askerleri kurtardı #1

    Çanakkale de Yunanistan ın ölüme terk ettiği 51 düzensiz göçmeni Türk askerleri kurtardı #2

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