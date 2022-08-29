Canan Kaftancıoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çağlayan’daki Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 12 Ağustos'ta gerçekleşen bir toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli ifadelerde bulundu.

Kaftancıoğlu'nun açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma için düğmeye bastı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Canan Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Kaftancıoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne geldi



Canan Kaftancıoğlu, bu kapsamda ifade vermek üzere İstanbul'daki Çağlayan’da Adalet Sarayı'na geldi.

"Hakaret suçunun oluştuğundan bahsedilemez"



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, soruşturmayı yürüten Basın Bürosu Savcılığı'na ifade verdi.

Canan Kaftancıoğlu, savcılığa yazılı dilekçesini sunarak suçlamaları reddetti.

Kaftancıoğlu yazılı savunmasında, şu ifadelere yer verdi:

"Ana Muhalefet Partisi'ne mensup bir siyasetçi olarak icra ettiğim görev yukarıda da izah ettiğim üzere kamusal bir görevdir. Yürütmeyi oluşturan siyasilerin, Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı şekilde iktidar alanını genişletme gayretlerini eleştirmek benim için bir hak değil zorunluluktur.

Soruşturmaya konu edilen 12 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi, Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığım konuşmanın geneline bakıldığında, söylemlerimin partimizde görev alan genç arkadaşlarıma, hiçbir koşulda umutlarını kaybetmemeleri, Türkiye Cumhuriyeti'ni içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi buhrandan çıkarmak için her zamankinden daha cesur ve daha gayretli olmaları konusunda telkinde bulunmaktan ibaret olduğu görülecektir.

Bu minvaldeki bir konuşmanın içeriğinden suç unsuru çıkarmak mümkün değildir. Bununla birlikte konuşma içerisinde Cumhurbaşkanı'ndan açıkça bahsedilmiş veya şahsı ile ilgili herhangi bir konuya değinilmiş değildir.

Bütünüyle sisteme yönelik eleştiriler içeren bir açıklamanın, Cumhurbaşkanı'nın kişilik haklarına saldırı teşkil etme imkanı yoktur. Bu bağlamda matufiyet şartı gerçekleşmemiş ifadelerden dolayı hakaret suçunun oluştuğundan bahsedilemez."

DHA'nın haberine göre; ifadesini sunmasının ardından Kaftancıoğlu adliyeden ayrıldı.



