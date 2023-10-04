Canlı yayında Ukrayna savaşını protesto eden Rus gazeteci Ovsyannikova'ya hapis cezası verildi Gazeteci Marina Ovsyannikova, Rus ordusu hakkında dezenformasyon yayma suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.

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AA & Ensonhaber

Canlı yayın sırasında protesto düzenleyen Rus gazeteciye gıyaben hapis cezası verildi.

Marina Ovsyannikova, geçen yıl, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri saldırılarını elindeki pankartla protesto etti.

Haber sunan spikerin arkasına geçen Ovsyannikova'nın tuttuğu pankartta "Savaşa hayır. Size yalan söylüyorlar." ifadeleri yer alıyordu.

8 yıl 6 ay hapis cezası

Gazeteci, Rus ordusu hakkında dezenformasyon yayma suçlamasıyla 8 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova'daki mahkeme, Channel 1'in canlı yayını bozan eski editör Marina Ovsyannikova'ya 8 yıl 6 ay hapis cezası verdiğini duyurdu.

Rusya'yı terk etti

45 yaşındaki Ovsyannikova, yargılamanın başlamasının ardından Rusya'dan ayrıldı.

Avukatına göre, Ovsyannikova, bir yıl önce ev hapsinden sonra kızıyla birlikte Rusya'dan ismi açıklanmayan bir Avrupa ülkesine kaçtı.

"Suçu kabul etmiyorum"

Rus gazeteci, kararın arifesinde Telegram'da açıklama yayınlayarak suçlamaları "saçma ve siyasi amaçlı" olarak nitelendirdi.

"Elbette suçu kabul etmiyorum" diyen Marina Ovsyannikova, "Tek bir kelimeyi bile geri almıyorum." ifadesini kullandı.

"Hiçbir zaman düşman olmadım"

Ovsyannikova, sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, "Babam Ukraynalı, annem Rus. Hiçbir zaman düşman olmadım." demişti.

Ovsyannnikova, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istemişti.