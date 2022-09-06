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    Carrefour, Belçika'da 100 üründe fiyatı dondurdu

    Belçika'da enflasyonla mücadele kapsamında market zinciri Carrefour, 100 gün için 100 ürünün fiyatını dondurma kararı aldı.
    • 06.09.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 17:08
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    Carrefour, Belçika'da 100 üründe fiyatı dondurdu

    Avrupa genelinde enflasyon rakamları son yılların en yüksek seviyelerini gördü.

    Birçok ülkede rekor kıran artışlardan sonra enflasyona yönelik mücadele başladı.

    AA'nın haberine göre Fransız market zinciri Carrefour, Belçika’'da halkın enflasyon karşısında satın alım gücüne katkı sağlamak için yeni bir kampanya başlatıldığını açıkladı.

    100 günlüğüne 100 ürünün fiyatını dondurdu

    Buna göre  Carrefour, Belçika'da 100 gün boyunca 100 ürünün fiyatını değiştirmeyecek.

    Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile ürünlerin fiyatı, enflasyon ve artan enerji maliyetlerinden etkilenmeyecek.

    Marketin belirlediği 100 ürün arasında ekmek, bazı peynir çeşitleri, yoğurt, pizza, tavuk, mantar, çikolata, mendil, muz ve kivi gibi çeşitli ürünler yer alıyor.

    Fransa'da da aynı uygulamayı yaptı

    Carrefour, geçen ay Fransa'da da benzer bir kampanya başlatmış ve 100 üründe fiyatları dondurmuştu.

    Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Belçika'da enerji ve gıda fiyatlarındaki artış enflasyonu hızla yükseltti.

    Belçika'da enflasyon, ağustosta yüzde 9,94 ile 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

    Carrefour, Belçika da 100 üründe fiyatı dondurdu #1


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