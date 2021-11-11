Casus yazılım şirketi NSO'nun yeni direktörü Benbenisti görevi bıraktı

Daha önce görevden ayrılan şirketin kurucularından Hulio'nun ardından NSO'da yeni istifa depremi yaşandı.

İsrail'e ait şirket olan Pegasus casus yazılımının üreticisi NSO Group'un Direktörü Itzik Benbenisti, kısa süre içinde ayrılık kararı aldı.

Benbenisti, henüz iki hafta önce göreve başlamasına rağmen, ABD'nin firmayı yaptırım listesine almasının ardından istifa etti.

GÖREVDEN AYRILMA NEDENİ BELLİ OLDU

Benbenisti'nin, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle ABD'nin şirketi kara listeye alması, bunun yol açtığı mali ve hukuki engeller nedeniyle istifa kararı aldığı belirtildi.

SKANDALIN ARDINDAN İKİNCİ İSTİFA

Şirketin kurucularından aynı zamanda eski Başkanı Shalev Hulio, Pegasus yazılımının yol açtığı skandal karşısında yaklaşık 2 hafta önce istifa etmiş, yerine Benbenisti göreve gelmişti.

ABD NSO'YU KARA LİSTEYE ALDI

ABD yönetimi, yakın zamanda aralarında İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Group ve Candiru'nun da olduğu 4 şirketi, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye almıştı.

NSO'NUN PEGASUS CASUS YAZILIMI

Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories iş birliğinde ve 17 medya kuruluşunca yürütülen araştırmada, İsrail merkezli NSO Group'a ait casus yazılım Pegasus'un, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı iddia edilmişti.

50 BİNDEN FAZLA TELEFON NUMARASININ İZLEMEYE ALINDIĞI İDDİASI

Afrika'dan Avrupa'ya en az 10 ülke hükümetinin NSO Group'un müşterisi olduğu ve casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.

İddiaya göre, dünya genelinde 50 binden fazla telefon numarası, bu casus yazılım tarafından izlemeye alındı.

NSO'NUN AÇIKLAMASI

NSO Group ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.

WHASTAPP ŞİRKETE DAVA AÇTI

Sosyal iletişim ağı WhatsApp da NSO Group hakkında, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığını, 20 ülkede aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400'den fazla kişiyi izlediğini öne sürerek dava açmıştı.

Bir cep telefonunu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.