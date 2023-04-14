Casuslukla suçlanan 15 Rus diplomat Norveç'ten gönderiliyor Norveç'in başkenti Oslo^daki Rus Büyükelçiliği^nde çalışan 15 diplomat 'casusluk yaptıkları' şüphesiyle sınır dışı edilecek.

AA

Norveç, Rusya'yı kızdıran bir karar aldı.

Başkent Oslo'daki Rus Büyükelçiliği'nde çalışan 15 diplomat 'casusluk yaptıkları' şüphesiyle sınır dışı edilecek.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, kararın 'Norveç'te Rus istihbarat faaliyetlerinin etki alanını daraltmak ve mücadele etmek, böylece ulusal çıkarları güvence altına almak için önemli bir önlem' olduğunu söyledi.

'İstenmeyen kişi' ilan edilen 15 Rus diplomatın kısa sürede ülkeden ayrılması gerektiğini vurgulayan Huitfeldt, "Norveç'e vize başvurusunda bulunan istihbarat görevlilerine vize vermeyeceğiz" derken hükümetin söz konusu kararı belirli bir olaya istinaden alıp almadığına dair detay vermeyerek ülkenin iç istihbarat servisi PST'nin konuya dair gerekli açıklamayı yapacağını dile getirdi.

Sınır dışı edilen diplomatların faaliyetlerinin 'diplomatik statüleriyle bağdaşmadığı' belirtilirken Huitfeldt, "Sıradan diplomatlardan değil, diplomatik kisve altında faaliyet gösteren istihbarat görevlilerinden bahsediyoruz" ifadesini kullandı.

Rusya'dan 'misilleme' açıklaması

Rusya Büyükelçiliği ise kararı 'son derece düşmanca bir adım' olarak nitelendirerek buna karşı "misilleme" yapılacağını duyurdu.

Bakan Huitfeldt ise misilleme açıklamalarına tepki göstererek, "Rusya'nın yanıt vermek için hiçbir nedeni yok. Rusya'da Norveçli diplomatlarımız var ancak hiçbiri istihbarat görevlisi değil" şeklinde konuştu.

Ülkesinin Rusya ile normal diplomatik ilişkiler kurmak istediğini belirten Huitfeldt, "Diplomat olduğunu iddia edip gerçekte istihbarat görevlisi olan insanları istemiyoruz" ifadesini kullandı.