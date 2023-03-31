Çatışmaların sürdüğü Harkiv'de mühimmatlar kentteki boş bir alanda toplandı Rus ordusu tarafından füze saldırılarının devam ettiği savaşta, Harkiv kentine yoğunlaşıldı. Saldırıdan geriye kalan askeri mühimmatlar, toplandıkları alanda çöplüğe dönüştü.

AA & Ensonhaber

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş sürüyor.

Tüm şiddetiyle devam eden savaşta, her iki ülkede de ağır kayıplar verildi.

Son günlerde saldırılarını artıran Rus ordusu, füze ile saldırmaya başladı. Can kayıplarına neden olan saldırıda, şehirler bir kez daha enkaza döndü.

Harkiv'e yoğunlaşıldı

Askeri hareketliliğin ve çatışmaların arttığı kentlerden biri de Harkiv oldu.

Bölgede konuşlanan askerler, sivillerin tahliyesinin ardından güvenlik tedbirlerini artırdı.

Mühimmat çöplüğü oluştu

Savaşın izi her noktada gözler önüne serilirken bölgedeki boş bir alan dikkat çekiyor.

Rus güçlerinin ateşlediği patlamamış ve saldırıdan geriye kalan askeri mühimmatların kentteki boş bir alanda toplandığı görüldü.

İşte bölgeden mühimmat kareleri...