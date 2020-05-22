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    Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Luigi Di Maio ile koronavirüs sürecini ve turizmi masaya yatırdı.
    • AA
    • 22.05.2020 - 17:56
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    Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü

    Türkiye, uluslararası yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

    Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

    İTALYA İLE KORONAVİRÜS GÖRÜŞMESİ

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı Di Maio'nun görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular masadaydı.

    İki isim, koronavirüs sürecinde normalleşme ile turizm konularını da ele aldı.

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