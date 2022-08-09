İlerleyen yaşı nedeniyle eleştirilen Biden, helikopterden indikten sonra ceketini giyemedi. Gözlüğünü de düşüren Biden, kameraya yansıdı.

ABD'nin 79 yaşındaki Başkanı Joe Biden, zaman zaman yaşadığı aksaklıklarla konuşuluyor.

Biden, ilerleyen yaşına rağmen, 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için şimdiden bir dönem daha aday olup, seçilmenin hesaplarını yapıyor.

Biden ceketini giyemedi

Selden etkilenen Kentucky ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a dönen Biden, helikopterden indikten sonra ceketini giymeye çalıştı.

Biden, bir süre ceketini giymek için denemelerde bulunsa da tek başına başaramadı.

Gözlüğünü düşürdü

Yanındaki eşi Jill Biden'ın yardımını alarak ceketini giyebilen Biden, biraz yürüdükten sonra bu kez gözlüğünü düşürdü.

Eğilerek gözlüğünü alan Biden'ın karşılaştığı durum, saniye saniye kaydedildi.

Muhalifler: Bir dönem daha başkanlık yapamaz

ABD Başkanı, daha önce uçağa binerken 3 kez düşmüştü. Muhalifler, Biden'ın bir dönem daha başkanlık yapacak durumda olmadığına inanıyor.

Ceketini giyemeyen Joe Biden, gözlüğünü düşürdü ViDEO