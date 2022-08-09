Petrol
96.8
0.16%
Euro
18.3317
0.18%
Dolar
17.9618
0.07%
Altın
1.032
0.09%
Borsa
2795
0.00%
Bitcoin
428.658
1.08%
BTXN Coin
7.74
1.30%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C
    Ceketini giyemeyen Joe Biden, gözlüğünü düşürdü

    Ceketini giyemeyen Joe Biden, gözlüğünü düşürdü

    İlerleyen yaşı nedeniyle eleştirilen Biden, helikopterden indikten sonra ceketini giyemedi. Gözlüğünü de düşüren Biden, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'nin 79 yaşındaki Başkanı Joe Biden, zaman zaman yaşadığı aksaklıklarla konuşuluyor.

    Biden, ilerleyen yaşına rağmen, 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için şimdiden bir dönem daha aday olup, seçilmenin hesaplarını yapıyor.

    Biden ceketini giyemedi

    Selden etkilenen Kentucky ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a dönen Biden, helikopterden indikten sonra ceketini giymeye çalıştı.

    Biden, bir süre ceketini giymek için denemelerde bulunsa da tek başına başaramadı.

    Gözlüğünü düşürdü

    Yanındaki eşi Jill Biden'ın yardımını alarak ceketini giyebilen Biden, biraz yürüdükten sonra bu kez gözlüğünü düşürdü.

    Eğilerek gözlüğünü alan Biden'ın karşılaştığı durum, saniye saniye kaydedildi.

    Muhalifler: Bir dönem daha başkanlık yapamaz

    ABD Başkanı, daha önce uçağa binerken 3 kez düşmüştü. Muhalifler, Biden'ın bir dönem daha başkanlık yapacak durumda olmadığına inanıyor.

    Ceketini giyemeyen Joe Biden, gözlüğünü düşürdü ViDEO

    Ceketini giyemeyen Joe Biden, gözlüğünü düşürdü #1

    Ceketini giyemeyen Joe Biden, gözlüğünü düşürdü #2

    Ceketini giyemeyen Joe Biden, gözlüğünü düşürdü #3

    Ceketini giyemeyen Joe Biden, gözlüğünü düşürdü #4


    İlginizi Çekebilir

    3 bin nüfuslu Avşa Adası'nda, 180 bin kişi tatil yapıyor
    3. Sayfa

    3 bin nüfuslu Avşa Adası'nda, 180 bin kişi tatil yapıyor

    Hayvanseverlerin ilgilendiği kedinin karnından tümör çıktı
    3. Sayfa

    Hayvanseverlerin ilgilendiği kedinin karnından tümör çıktı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir