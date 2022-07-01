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    Çekya, AB dönem başkanlığını Fransa'dan devraldı

    Ukrayna konusunu önceleyen Çekya, dönem başkanlığını üstlendi. Görevin devralınası başkent Prag'da kutlandı.
    • 01.07.2022 - 10:02
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    Çekya, AB dönem başkanlığını Fransa'dan devraldı

    Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı el değiştirdi.

    Dönem başkanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren Fransa'dan Çekya'ya geçti.

    Yeni dönem başkanının öncelikleri

    Çekya'nın öncelikleri arasında ilk sırada Ukrayna'yı desteklemek, ülkeye daha fazla ekonomik ve askeri yardım yapılmasını sağlamak yer alıyor.

    AB içinde Ukrayna'yı silah ve ekipman sağlamak konusunda en fazla desteklemiş ülkeler arasında ön sıralarda yer alan Çekya, Ukrayna'nın yeniden inşasına öncelik verecek.

    350 bin Ukraynalı Çekya'da

    Yaklaşık 350 bin Ukraynalıyı alan Çekya, mülteci krizinin etkileriyle ilgili de en çok etkilenen ülkelere yardım konusunu önceleyecek.

    Çekya, artan enerji fiyatları karşısında hem enflasyona hem de AB'nin enerji bağımlılığına çözümler bulmak için çalışacak.

    Dijitalleşme, siber ve uzayın güvenliği

    6 ay boyunca "Fit for 55" olarak bilinen AB'nin iklim nötr olma hedeflerini ayrıntılı olarak gözden geçirecek Çekya, yeşil dönüşümün yanı sıra dijitalleşme, siber ve uzayın güvenliği konularına eğilecek.

    Çekya, AB dönem başkanlığını Fransa dan devraldı #1

    Tutum farklılıklarının azaltılması için çalışacaklar

    Çekya, AB içinde farklılıkların azaltılmasını kapsayan uyum politikasını da ele alarak, tutum farklılıklarının azaltılması için çalışacak.

    AA'nın haberine göre, söz konusu ülke, AB dönem başkanlığını ilk defa 2009'un ilk yarısında üstlenmişti.

    Çekya'da kutlama

    AB dönem başkanlığının devralınması öncesi başkent Prag'da ışıklandırılmış dev maketlerle gösteri geçişi düzenlendi.


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