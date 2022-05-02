Çekya Devlet Başkanı Zeman, Ukraynalı ve Suriyeli mültecileri karşılaştırdı

Zeman, Ukrayna saldırıları nedeniyle Putin'i hedef aldı. Mülteciler arasında da kıyaslama yapan Zeman, Ukraynalı sığınmacıların kadın ve çocuklardan, Suriyelilerin ise erkeklerden oluştuğunu söyledi.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, savaş bölgelerinden kaçan mülteciler konusunda dikkat çekici ifadeler kullandı.

Zeman, Ukrayna savaşına işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş suçlusu" olduğunu söyledi.

"Putin bir savaş suçlusu"

CNN Prima News'e demeç veren Zeman, "Ukrayna’da katliam yapılıyor. Ülkesini savunan sivil halk öldürülüyor. Bu soykırıma eşittir. Bütün bunlara sebep olan Putin ise bir savaş suçlusudur.

Putin barışa karşı da suç işledi. Kendisinin bir deli olduğunu daha önce söyledim ve deliler kesinlikle tecrit edilmelidirler.” dedi.

Ukraynalı ve Suriyeli mültecileri kıyasladı

Sözü mülteciler konusuna getiren Zeman, Suriyelilerle Ukraynalılar arasında kıyaslama yaptı.

Çekya’nın Ukraynalı sığınmacılara verdiği desteğin devam edeceğini belirten Zeman, Ukraynalı sığınmacıların kadın ve çocuklardan oluştuğunu, erkeklerin ise ülkelerinde savaştığını kaydetti.

"Suriyeli sığınmacılar erkeklerden oluşuyor"

Çekya lideri, Suriyeli sığınmacıların ise erkeklerden oluştuğunu, eşlerini ve çocuklarını ülkelerinde bıraktıklarını dile getirdi.

İHA'nın haberine göre; Zeman ayrıca, Ukraynalı mülteciler içerisinde bulunan Romanlar ile ilgili farklı yöntemler düşüneceklerini ifade etti.

"Rusya daha fazla dayanamaz"

Öte yandan Devlet Başkanı Zeman, “Bu savaş bizlere bazı gerçekleri gösterdi. Mesela Rus ordusunun sanıldığı kadar güçlü olmadığını gördük. Ukrayna’ya yapılan saldırılar karşısında Rusya’nın ekonomik ve siyasi olarak daha fazla dayanabileceğini düşünmüyorum." diye ekledi.



