- Haberler
- Dünya Haberleri
- Çekya, Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı
Çekya, Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı
- 25.10.2022 - 14:54
- Güncelleme : 25.10.2022 - 14:56
Avrupa'da bir ülke daha Rus vatandaşlarına karşı adım attı.
Çekya, Schengen vizesi sahibi Ruslara kapılarını kapattı.
Bugünden itibaren kültür, spor ve turizm amacıyla ülkeye girişlerine izin verilmeyecek.
Rusların ülkeye girişine izin verilmeyecek
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa tepki göstermek amacıyla Schengen vizesi olan Rusların ülkeye girişlerine izin verilmeyeceğini, buna ilişkin kararın 5 ortaklı koalisyon hükümeti tarafından alındığını duyurdu.
Kültür ve spor faaliyetleri için gelenler de etkilenecek
Günlük ortalama 200 Rus vatandaşının çeşitli uluslararası havalimanlarından Çekya'ya geldiği bilgisini paylaşan Lipavsky, yasağın bütün Rus vatandaşları için geçerli olduğunu, turistlerin yanı sıra kültür ve spor faaliyetleri için gelenlerin de yasaktan etkileneceğini aktardı.
Böylelikle Çekya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus vatandaşlarına sınırlarını kapatan Polonya, Finlandiya gibi ülkelere katılmış oldu.
Rusya karşıtı adımlar
AA'nın haberine göre, iktidar, 12 Ekim’de Rusya’ya tepki göstermek amacıyla Schengen vizesi olan Rusların turistlik amaçlarla Çekya’ya girişlerine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
Hükümet, savaşın başladığı 24 Şubat’tan itibaren insani durumlar hariç Rus vatandaşlarına Çek makamlarınca vize verilmesini de durdurmuştu.