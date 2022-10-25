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Çekya, Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı

Çekya, Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı

Dışişleri Bakanı Lipavsky, yasağın tüm Rusları kapsadığını söyledi. Karardan, kültür ve spor faaliyetleri için seyahat etmek isteyenler de etkilenecek.