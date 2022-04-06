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    Çekya, Ukrayna’ya tank desteği verecek

    Çekya, Ukrayna’ya tank desteği verecek

    Rusya'ya Ukrayna’yı desteklemeye devam eden Çekya, envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna’ya gönderme kararı aldı.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 03:47
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    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ilk kez bir ülke Ukrayna’ya tank desteği sağlamaya karar verdi. Çekya, Ukrayna’ya ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı araçları gönderme kararı aldı.

    "Z İŞARETLİ KATİLLER İÇİN HİÇBİR ŞEYİ KOLAYLAŞTIRMAYACAĞIZ"

    Trenle sevkiyatı gerçekleştirilecek olan tanklar ve zırhlı araçlar hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, "Merak insanidir ve Ukrayna’ya ne tedarik ettiğimizi öğrenmek isteyenleri anlıyorum. Üzgünüm, sizlere daha fazlasını söyleyemem. Orada savaş kızışıyor ve Z işaretli katiller için hiçbir şeyi kolaylaştırmayacağız. İnanın bana, Ukraynalı arkadaşlara temel askeri malzeme gönderiyoruz. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

    Çekya, Ukrayna’ya tank desteği verecek #1

    "BU TESLİMATLARI SÜRDÜREBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

    Milletvekili Ondrej Benesik ise yaptığı açıklamada, “Çek BVP’lerinin ve T-72 tanklarının teslimatlarını öğrendik. Savunma Bakanı Jana Cernochova büyük övgüyü hak ediyor. Savaşması zor Ukrayna ordusunun gerçekten ihtiyacı olan şey bu. Bu teslimatları sürdürebileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

    Çekya, Ukrayna’ya tank desteği verecek #2

    ÇEKYA'DAN UKRAYNA'YA SİLAH VE MÜHİMMAT DESTEĞİ

    Çekya Ukrayna’ya bugüne kadar 30 bin tabanca, 7 bin tüfek, 3 bin makineli tüfek, yaklaşık 100 adet keskin nişancı tüfeği ve yaklaşık bir milyon mermi ile 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi gönderdi. Çekya, şu ana kadar Ukrayna’ya ağır silahlardan oluşan yaklaşık 60 milyon euro tutarında yardımda bulundu.

    Çekya, Ukrayna’ya tank desteği verecek #3


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