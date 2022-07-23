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    Çekya’da arabada unutulan çocuk polisler tarafından kurtarıldı

    Çekya'da ebeveynleri tarafından arabada bırakılan 3 yaşındaki kız çocuğunu, polis ekipleri arabanın ön camını kırarak kurtardı.
    • 23.07.2022 - 01:09
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    Çekya’da arabada unutulan çocuk polisler tarafından kurtarıldı

    Çekya’nın başkenti Prag’daki bir alışveriş merkezinin otoparkında 3 yaşındaki kız çocuğunu ebeveynleri güneş altındaki arabada bıraktı.

    Arabanın ön camı kırılarak kurtarıldı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, arabadaki çocuk ile konuşmaya çalıştı. Sadece İngilizce konuşabilen çocuk tüm denemelere rağmen arabanın kilidini açmayı başaramazken, polis ekipleri arabanın ön camını kırarak terlediği ve korktuğu gözlemlenen kız çocuğunu arabadan çıkarttı.

    Kız çocuğunun olay yerinde sağlık kontrolleri yapılırken, hastaneye gitmesini gerektirecek bir soruna rastlanmadı. Daha sonra olay yerine gelen ailenin turist olduğu anlaşılırken, polis pasaport kontrolünün ardından haklarında hiçbir işlem yapmadan kızın ailesini serbest bıraktı.

    Çekya’da arabada unutulan çocuk polisler tarafından kurtarıldı - Video

    Çekya’da arabada unutulan çocuk polisler tarafından kurtarıldı #1

    "Süre ne kadar olursa olsun bir çocuk kesinlikle araç içinde yalnız bırakılmamalı"

    Polis Sözcüsü Jan Danek, “Bu tür olayların yaşanmasını istemiyoruz. Süre ne kadar olursa olsun bir çocuk kesinlikle araç içinde yalnız bırakılmamalı. Özellikle bu sıcak havalarda. Ekiplerimiz olay yerine geldiğinde bir süre bekleyip araç içindeki çocukla konuşmaya çalıştı. Çocuk aracın kilidini açmayı başaramayınca camı kırmak zorunda kaldık” dedi.

    Çekya’da arabada unutulan çocuk polisler tarafından kurtarıldı #2

    Benzer vakalar yaşanmıştı

    İHA'nın haberine göre, bu hafta içinde Çekya’nın başkenti Prag’daki Vinohrady bölgesinde 6 aylık bir bebek annesi tarafından araç içerisinde yalnız bırakılmış, olayı gören bir kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler tarafından aracın camı kırılarak bebek kurtarılmıştı.

    Çekya’da arabada unutulan çocuk polisler tarafından kurtarıldı #3

    Çekya’da arabada unutulan çocuk polisler tarafından kurtarıldı #4


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