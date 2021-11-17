Çekya’da binlerce kişi koranavirüs önlemlerini protesto etmek için bir araya geldi

Çekya’da binlerce kişi koranavirüs önlemlerini protesto etmek için bir araya geldi

Prag’da yaklaşık 10 bin kişi, hükümetin koronavirüse karşı aldığı önlemlere tepki gösterdi.

Çekya’nın başkenti Prag’da tarihi Staromestske Namesti Meydanında toplanan binlerce kişi koronavirüs önlemlerini protesto etti.

Çek polisine göre "Otevreme Cesko (Çekya’yı açacağız)" ve Chcipl PES hareketleri tarafından düzenlenen protestoya 10 bin kişi katıldı.

Çekya’da binlerce kişi koranavirüs önlemlerini protesto etmek için bir araya geldi VİDEO

''ÖZGÜRLÜKLERİMİZ ASLA KISITLANAMAZ''

Maske takma zorunluluğu olmak üzere tüm önlemlere karşı çıkan protestocular, maske kuralının yanı sıra sosyal mesafe kuralına da uymadı. Polis ise maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan protestocuları defalarca uyardı.

Chcipl PES lideri Jakub Olbert protestoda yaptığı konuşmada, “Aramızda maskesiz ve yaşlı insanlar var. Bunu görmek gerçekten çok güzel. Ülkemizde bizim gibi düşünen çok insan var. Özgürlüklerimiz asla kısıtlanamaz" dedi.

“DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KAYBEDİYORUZ”

Çekya Temsilciler Meclisi Milletvekili Zuzana Majerova Zahradnikova ise yaptığı açıklamada, “Bugün burada koronavirüs önlemlerini protesto etmek için bulunuyoruz. Bugün demokrasi ve özgürlük günü. Salgın nedeniyle demokrasi ve özgürlüğümüzü kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.

''TOPLUM AŞILILAR VE AŞISIZLAR DİYE AYRILMAYA BAŞLADI''

Protestoculardan Ondrej Louda da, “Buraya protestoda bulunmak için geldim. Toplum git gide aşılılar ve aşısızlar diye ayrılmaya başladı. Bu beni rahatsız ediyor. Sinema ve tiyatrolara giremiyoruz ve bu hiç doğru değil" şeklinde konuşarak koronavirüs tedbirlerine tepki gösterdi.

VAKA SAYISINDA REKOR KIRILDI

Yaklaşık 10.8 milyon nüfuslu Çekya’da son 24 saatte tespit edilen 22 bin 479 korona virüs vakası sayısı ile salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 930 bin 214’e yükseldi. Son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybettiği Çekya’da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 31 bin 709’a ulaştı.