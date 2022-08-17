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    Çekya'da bir hırsız yürüyen merdivene ters binince yakalandı

    Çekya Prag'da kaçarken yorulan hırsız, metro istasyonundaki yürüyen merdivene tersten bindi. Polis, yürüyen merdivenin başında kaçmaktan yorulan hırsızın kendisine gelmesini bekleyerek onu yakaladı.
    • 17.08.2022 - 23:14
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 00:10
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    Çekya'da bir hırsız yürüyen merdivene ters binince yakalandı

    Çekya'nın başkenti Prag'da işlediği suçlardan dolayı aranan bir hırsız, polis tarafından fark edilince koşarak polisten kaçmaya çalıştı.

    Kovalamaca Mustek Metro İstasyonuna kadar sürerken, kovalamaca sırasında yorulan hırsız, son olarak yürüyen merdivene tersten binince polis tarafından yakalandı.

    Kovalamaca çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

    Yürüyen merdiven hırsızı polise getirdi

    Görüntülerde, uzun süre polisten kaçan hırsızın ters bindiği yürüyen merdivende gücünün iyice tükendiği, bunu fark eden polisin ise sadece yürüyen merdivenin başında bekleyerek kaçmaktan yorulan hırsızı yürüyen merdivenin kendisine getirmesini beklediği görüldü.

    "Sadece yürüyen merdivenin başında beklemesi yeterliydi"

    Prag Polis Sözcüsü Richard Hrdina yaptığı açıklamada, "Hırsızı arıyorduk. Polis memuru kendisini fark edince kovalamaca başladı. Böylesine fiziksel güç gerektiren bir kovalamacada kaçmak anlamsız. Yürüyen merdivene binerek avantaj elde etmek istiyordu, fakat ters yöne binince polise yakalandı. Polisin kovalamasına gerek kalmadı. Sadece yürüyen merdivenin başında beklemesi yeterliydi" dedi.

    Çekya'da bir hırsız yürüyen merdivene ters binince yakalandı VİDEO

    Çekya da bir hırsız yürüyen merdivene ters binince yakalandı #1

    Hırsıza 3 yıl hapis

    İşlediği suçlardan dolayı daha önce hapse giren hırsızın, tahliye olmasının ardından birden fazla soyguna karıştığı için arandığı ifade edildi.

    İHA'da yer alan habere göre, polis tarafından yakalanan hırsız, çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Çekya da bir hırsız yürüyen merdivene ters binince yakalandı #2

    Çekya da bir hırsız yürüyen merdivene ters binince yakalandı #3


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