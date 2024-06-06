Haberler



Dünya



Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, onlarca yaralı var

Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, onlarca yaralı var Yetkililer, Ukrayna'ya gitmekte olan ve 300'den fazla kişiyi taşıyan yolcu treninin Pardubice kentinde bir yük trenine çarptığını söyledi.