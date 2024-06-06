Çekya'nın Pardubice kentinde Ukrayna'ya giden yolcu treni, yük treniyle çarpıştı.
Kaza sonucu 4 kişinin öldüğü, en az 26 kişinin yaralandığı açıklandı.
Kaza dün akşam, ülkenin Prag'dan ana demir yolu koridorunun bir parçası olan Pardubice'de, kasabanın yaklaşık 60 kilometre batısında meydana geldi.
Resmi açıklama geldi
Yerel Acil Durum Sözcüsü Alena Kisiala, Czech TV kanalına yaptığı açıklamada, "Dört kişinin ağır şekilde yaralandığını doğrulayabilirim." dedi.
Çek televizyonu, trenin çoğu yabancı olmak üzere 300'den fazla yolcu taşıdığını bildirdi.
"Büyük bir felaket"
Başbakan Petr Fiala, sosyal medya platformu X üzerinden taziyelerini sunarak, kazanın "büyük bir felaket" olduğunu söyledi.
Tren, Slovakya sınırına yakın batı Ukrayna kasabası Chop'a gidiyordu.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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