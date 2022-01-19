Çekya'da isteyerek koronavirüse yakalanan şarkıcı Horka öldü

Aşıyı reddeden ve kısıtlama engeline takılmamak için kendisine virüs bulaştıran Horka, yaşamını yitirdi.

Çek Cumhuriyeti'de 57 yaşındaki şarkıcı Hana Horka'dan ölüm haberi geldi.

Horka, bilerek koronavirüse yakalanarak bazı kısıtlamalardan muaf olmaya çalışıyordu.

KENDİSİNİ KORUMAYIP HASTALANDI

Horka'nın oğlu Jan Rek, BBC'ye verdiği demeçte, annesinin aşısız olduğunu, babası ve kendisinin koronavirüse yakalandığı dönemde kendisini korumayıp, hastalandığını söyledi.

AŞIYI REDDETTİ

Rek, babasının ve kendisinin aşılarını yaptırdığına işaret ederek ancak annesinin, aşıyı reddettiğini ve testleri pozitif çıkmasına rağmen izole olmadığını belirtti.

Horka, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyileştiğini belirtse de dün yaşamını yitirdi.

AŞI YAPTIRMA YA DA VİRÜSÜ ATLATMA ŞARTI

Ülkenin ünlü müzik gruplarından biri olan Asonance'in solisti olan Horka, paylaşımında, "Şimdi tiyatro, sauna, konser olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Çekya'da sinemalar, barlar ve kafeler de dahil olmak üzere çok sayıda mekana giriş hakkı kazanmak için aşı yaptırmak veya yakın zamanda salgını atlatmış olmak gerekiyor.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Çekya'daki koronavirüs vaka sayısı son günlerde salgının en yüksek seviyelerine ulaşırken, 10,7 milyonluk nüfuslu ülkede vaka sayısı 28 bini geçti.

Ülkede nüfusun yaklaşık 63'üne iki doz aşı yapıldığı belirtiliyor.