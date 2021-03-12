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    Çekya’da maskesiz şahsa çocuğunun önünde gözaltı

    Sokakta maskesiz dolaşan bir kişi küçük çocuğunun gözleri önünde yere yatırılarak gözaltına alındı. Görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.
    • İHA
    • 12.03.2021 - 08:58
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    Çekya’da maskesiz şahsa çocuğunun önünde gözaltı

    Çekya’nın Uherste Hradiste kasabasında iki polis memuru, sokakta maskesiz yürüyen şahsı fark etti.

    Yanında 3 yaşında oğlu bulunan şahıs, polisler tarafından maske takması için uyarıldı.

    KİMLİĞİ GÖSTERMEDİ

    Polislerin uyarısını dinlemeyen adam kimliğini polislere göstermeyi de reddetti.

    Polisler şahsı karakola götürmek isteyince, yanında çocuğu bulunan adam polislere direndi.

    Çekya’da maskesiz şahsa çocuğunun önünde gözaltı #1

    YERE YATIRILDI

    Zor kullanmak zorunda kalan polis 3 yaşındaki çocuğun önünde şahsı yere yatırdı.

    Çocuk gözleri önünde yaşananlar karşısında ağlamaya başlayınca yardıma çevredeki bir fırında çalışan kadın yetişti.

    KAMERAYA KAYDETTİ

    Kadın çocuğu alarak teselli etmeye çalışırken, yaşanan gözaltı anları başka bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

    Çekya'da maskesiz bir kişi çocuğunun gözleri önünde gözaltına alındı VİDEO

    BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMASI

    Görüntülerin sosyal medyada yayılması ile polislere tepki yağdı.

    Uherste Hradiste Belediye Başkanı Stanislav Blaha olayla ilgili açıklama yaptı.

    POLİSLER AÇIĞA ALINDI

    Yapılan açıklamada görüntülerin hoşuna gitmediğini fakat olayın detaylarını öğrenmeye ihtiyacı olduğunu belirtirken, iki polisin konu açıklığa kavuşana kadar açığa alındığını duyurdu.

    Çekya’da maskesiz şahsa çocuğunun önünde gözaltı #2

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