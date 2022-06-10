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    Çekya'da muz kolileri içinde uyuşturucu çıktı

    Çekya'da polisler, marketlere sevkiyatı yapılmak üzere hazırlanan muz kolilerinde gizlenmiş 840 kilogram kokain ele geçirdi.
    • 10.06.2022 - 21:04
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    Çekya'da muz kolileri içinde uyuşturucu çıktı

    Çekya’nın Jicin ve Rychnov nad Kneznou şehirlerinde polis ekipleri, yarım tondan fazla kokain ele geçirdi.

    840 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Çek polisi, marketlere sevkiyatı yapılmak üzere hazırlanan muz kolilerinde gizlenmiş 840 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı.

    İHA'nın haberine göre, Çek polisi tarafından yapılan açıklamada, elde edilen kokainin değerinin 2 milyar Çek korunasından fazla olduğu belirtildi.

    "Soruşturma yapılıyor"

    Açıklamada, "Sevkiyatla ilgili bilgiler Çek Cumhuriyeti dışına çıkıyor, bu nedenle uluslararası polislerin işbirliğine başvuracağız. Olayla ilgili soruşturmayı Ulusal Uyuşturucu Kontrol Merkezi yapıyor" denildi.

    Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi VİDEO

    Çekya da muz kolileri içinde uyuşturucu çıktı #1

    Çekya da muz kolileri içinde uyuşturucu çıktı #2


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