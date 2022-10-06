Prag’da bulunan Ukrayna Büyükelçiliği binasına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından düzenlenen boyalı saldırı, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çekya'nın başkenti Prag’taki Bubenec semtinde bulunan Ukrayna Büyükelçiliği binasına, yerel saatle 03.00 sıralarında, kimliği belirsiz bir kişi tarafından boyalı saldırı düzenlendi.

Dış duvara ve çitlere kırmızı boyanın dökülme anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İHA’nın haberine göre; polis Jan Rybansky olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Elimizde suçun işlendiğine dair net kanıt var. Faili araştırıyoruz.” dedi.

“Büyükelçiliklerin emniyeti polis teşkilatının güvencesi altındadır”

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden de açıklama yapan polis, "Prag’daki tüm büyükelçiliklerin emniyeti, polis teşkilatının güvencesi altındadır. Savaş başladığından bu yana Ukrayna Büyükelçiliği’ni yüksek riskli sınıfına aldık. Fakat bugüne kadar herhangi bir olay yaşanmadı. İkinci bir duyuruya kadar binanın fiziksel olarak güvenliğini sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Çekya’da Ukrayna Büyükelçilik binasına boyalı saldırı kamerada VİDEO



Rusya Büyükelçiliği’ne de saldırı düzenlenmişti

Öte yandan, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşından bu yana Prag’da aynı bölgede bulunan Rusya Büyükelçiliği’ne de boyalı saldırı ve çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti.