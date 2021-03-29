Çekya’nın en zengin insanı hayatını kaybetti

İş adamı Petr Kellner’in, Alaska'daki bir helikopter kazası sonrası hayatını kaybettiği açıklandı.

Çekya'nın en zengin iş insanı Petr Kellner, Alaska'daki bindiği bir helikopterin düşmesi sonrasında hayatını kaybetti.

Kellner’in iş seyahati sırasında helikopterinin düştüğü ve Kellner ile birlikte beş kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

ÇEKYA’NIN EN ZENGİNİ

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Kellner, 15.7 milyar dolar servetiyle Çekya'nın en zengin kişisiydi.

Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji gibi alanlarda işletmeleri kontrol eden PPF'nin sahibi olan Kellner, Haziran 2020 itibarıyla şirketin varlıklarının 52 milyar dolar olduğunu söylemişti.