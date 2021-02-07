Euro
8.5102
-0.47%
Dolar
7.0564
-1.11%
Altın
411.06
-0.14%
Borsa
1.527
-0.5%
Bitcoin
273.687
-4.41%
EXEN Coin
15.40
-3.26%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C
    Cem Özdemir, Almanya'nın Türkiye politikasını eleştirdi

    Cem Özdemir, Almanya'nın Türkiye politikasını eleştirdi

    Almanya'da Türkiye karşıtlığıyla bilinen Yeşiller milletvekili Cem Özdemir, Angela Merkel hükümetini "Türkiye'deki demokratik kuruluşlara yetersiz destek vermekle." eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 07.02.2021 - 17:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Almanya'da Türkiye düşmanlığıyla tanınan PKK destekçisi Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir, Almanya'nın Türkiye'yle olan ilişkisini eleştirmeye kalktı.

    Cem Özdemir, Merkel yönetiminin özellikle Türkiye'ye yönelik muallakta kalan açıklamalar yaptığını belirterek, Alman hükümetinin Ankara'ya yönelik tutumunu eleştirdi.

    MERKEL'İ 'TÜRKİYE'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAMAKLA' ELEŞTİRDİ

    Welt gazetesine konuşan Özdemir, Alman hükümetinin Türkiye'deki yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve orada faaliyet yürüten Alman siyasi vakıfları ile diyalog içinde olunduğunu vurgulamakla yetindiğini belirtti.

    Özdemir ayrıca, cevapta hükümetin, hukuk devleti meselesinin 18 Ocak'ta Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas tarafından da gündeme getirildiğinin belirtildiğini aktardı.

    Cem Özdemir, Almanya nın Türkiye politikasını eleştirdi #1

    ÖZDEMİR'İN 'HULUSİ AKAR ZİYARETİ' HAZIMSIZLIĞI

    Özdemir, Welt'e verdigi demeçte "Türkiye Savunma Bakanı bu hafta Almanya’ya yönelik sempati atılımı amacıyla Almanya’ya geldiği sırada, Türkiye'de Erdoğan muhalefete yönelik baskıyı daha da artırdı ve barışçıl biçimde gösteri düzenleyen protestocuları tutuklattı“ dedi.

    Özdemir, "Alman hükümeti yatıştırma temelli politikasına son verip, Erdoğan’a açık ve net biçimde 'gerçek yakınlaşma istiyorsan partnerlerimize böyle davranamazsın' demeli" diye konuştu.

    Cem Özdemir, Almanya nın Türkiye politikasını eleştirdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir