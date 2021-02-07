Cem Özdemir, Almanya'nın Türkiye politikasını eleştirdi

Almanya'da Türkiye karşıtlığıyla bilinen Yeşiller milletvekili Cem Özdemir, Angela Merkel hükümetini "Türkiye'deki demokratik kuruluşlara yetersiz destek vermekle." eleştirdi.

Almanya'da Türkiye düşmanlığıyla tanınan PKK destekçisi Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir, Almanya'nın Türkiye'yle olan ilişkisini eleştirmeye kalktı.

Cem Özdemir, Merkel yönetiminin özellikle Türkiye'ye yönelik muallakta kalan açıklamalar yaptığını belirterek, Alman hükümetinin Ankara'ya yönelik tutumunu eleştirdi.

MERKEL'İ 'TÜRKİYE'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAMAKLA' ELEŞTİRDİ

Welt gazetesine konuşan Özdemir, Alman hükümetinin Türkiye'deki yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve orada faaliyet yürüten Alman siyasi vakıfları ile diyalog içinde olunduğunu vurgulamakla yetindiğini belirtti.

Özdemir ayrıca, cevapta hükümetin, hukuk devleti meselesinin 18 Ocak'ta Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas tarafından da gündeme getirildiğinin belirtildiğini aktardı.

ÖZDEMİR'İN 'HULUSİ AKAR ZİYARETİ' HAZIMSIZLIĞI

Özdemir, Welt'e verdigi demeçte "Türkiye Savunma Bakanı bu hafta Almanya’ya yönelik sempati atılımı amacıyla Almanya’ya geldiği sırada, Türkiye'de Erdoğan muhalefete yönelik baskıyı daha da artırdı ve barışçıl biçimde gösteri düzenleyen protestocuları tutuklattı“ dedi.

Özdemir, "Alman hükümeti yatıştırma temelli politikasına son verip, Erdoğan’a açık ve net biçimde 'gerçek yakınlaşma istiyorsan partnerlerimize böyle davranamazsın' demeli" diye konuştu.