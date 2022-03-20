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    Cem Özdemir: Daha az et tüketimi, Putin'e karşı mücadeleye katkı olur

    Alman vatandaşlara seslenen Özdemir, Rusya'ya yaptırımlar kapsamında daha az et tüketilmesi önerisinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 09:37
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    Cem Özdemir: Daha az et tüketimi, Putin'e karşı mücadeleye katkı olur

    Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Rusya-Ukrayna savaşı yaşanırken, Moskova'ya karşı atılabilecek adımdan bahsetti.

    Özdemir, ilginç önerisini paylaşırken, daha az et yemenin Putin'e karşı mücadelede etkin bir rol oynayacağını savundu.

    "PUTİN'E KARŞI DAHA AZ ET TÜKETİN" ÇAĞRISI

    Kendisi vejetaryen olsa bile herkesin vejeteryanlığa geçmesi gerektiği şeklindeki bir öneriyi ileri sürmeyeceğini belirten Özdemir, "Ama şöyle söyleyelim: Daha az et yemek Putin'e karşı mücadeleye bir katkı olur." dedi.

    Daha önceki bir açıklamasında ülkedeki et fiyatlarının artması gerektiğini savunan Özdemir, son çağrısıyla Alman halkından daha az et tüketmesini istedi.

    SÜT FİYATLARINDA ARTIŞ

    Öte yandan küresel ölçekte süt fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının gölgesinde gübre ve yem arzında daha fazla kesinti olacağı beklentisiyle yükseliyor.

    RUSYA'YA EKONOMİK YAPTIRIM

    ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülke, Ukrayna topraklarındaki askeri harekatı nedeniyle Moskova yönetimini ekonomik yaptırımlarla hedef alıyor. Rus iş insanları ve bu ülkeyle bağlı kuruluşlara ambargolar uygulanıyor.

    Cem Özdemir: Daha az et tüketimi, Putin e karşı mücadeleye katkı olur #1

    "TEHLİKE GERÇEK"

    Die Welt'in haberine göre, olası "küresel gıda krizi" karşısında Özdemir, Dünya Gıda Programı'nın da güçlendirileceğini duyururken, "Dünya Gıda Programına daha iyi kaynaklar sağlayacağız." ifadesini kullandı.

    "Tehlike gerçek" diyen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı, "Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, buğdayının yüzde 50'sini Ukrayna'dan alıyor. Boş durmayacağız, küresel gıda güvenliğine odaklanacağız." dedi.


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