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    Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme: Fransa'da yakalandı

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer alan 1 şüpheli, Fransa'daki Charles-de-Gaulle Havaalanında yakalandı.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 19:01
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 19:22
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    Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme: Fransa'da yakalandı

    Fransız basınının, adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı zanlının, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda sınır polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

    UÇAĞA BİNERKEN YAKALANDI

    Haberlerde, 33 yaşındaki şüpheli Halid Alotaibi'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere uçağa binerken yakalandığı aktarıldı.

    NE OLMUŞTU?

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

    Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme: Fransa da yakalandı #1

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