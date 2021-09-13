Cenazede bacak bacak üstüne atan Miçotakis'e sert tepki

Mikis Theodorakis'in cenaze töreninde bacak bacak üstüne atarak oturan Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis'e tepki gösteren eski Kalavrita metropoliti, "Saygısızdın Sayın Başbakan." dedi.

Yunanistan, hayatını kaybeden dünyaca ünlü besteci Mikis Theodorakis için günlerdir yasta.

Geçtiğimiz günlerde ünlü besteci için düzenlenen cenaze törenine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de katıldı.

Theodorakis’in tabutu karşısında bacak bacak üstüne atarak oturan Miçotakis’in görüntüleri ise gündeme oturdu.

Yunan Başbakan'a eski Kalavrita Metropoliti Amvrosios sert tepki gösterdi.

MİÇOTAKİS'E AÇIK MEKTUP

Yunan Başbakana açık mektup yazan Amvrosios, Miçotakis'i saygısızlıkla suçladı.

Amvrosios, "Size hiç kimse Tanrı'nın Evi'nde ‘bacak bacak üstüne atıp’ oturamayacağınızı söylemedi mi?" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IMIZI MAHVETTİN"

Eski Yunan metropolit ayrıca Miçotakis’e, "Sadece Kilise'yi dağıtmadın, Yunanistan'ımızı mahvettin! Yunan vatandaşını sefalete sürükledin!" diye seslendi.

MİÇOTAKİS'İ AFAROZ ETTİ

Eski Kalavrita Metropoliti Amvrosios, geçen yıl da salgın sebebiyle kiliseler kapatılınca Başbakan Miçotakis’i aforoz etmiş, Yunan kilisesi ise bu kararı tanımadığını açıklamıştı.



Son dönemde yürüttüğü politikalar ile eleştirilen Miçotakis ünlü besteci Theodorakis’in cenaze töreni için kiliseye giderken yuhalanmış, aleyhinde sloganlar atılmıştı.