Çernihiv’de, Rus birliklerine ait 91 bomba ele geçirildi

Kentte toplamda 309 yangın çıktığını belirten Acil Durumlar Bakanlığı, aynı zamanda Rus birliklerine ait 91 bombanın ele geçirildiğini ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, 25’inci gününe girdi. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı, ekiplerin 24 farklı noktada çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Rus bombardımanları nedeniyle Çernihiv’de elektrik, doğalgaz ve su kesintileri olduğu aktarıldı.

KENTTE TOPLAMDA 309 YANGIN ÇIKTI

Ayrıca kentte, Rus birliklerince atılan 91 bomba ele geçirildiği ifade edildi. Savaşın başından bu yana bombardımanlar sonucu kentte toplamda 309 yangın çıktığı, yerleşim yerlerinin yıkılmasıyla 10’u çocuk 44 kişinin kurtarıldığı belirtildi.